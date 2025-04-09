Am Schauplatz: Im Beisl am EckJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 09.04.2025: Am Schauplatz: Im Beisl am Eck
48 Min.Folge vom 09.04.2025
"Am Schauplatz" wirft einen journalistischen Blick in eine kleine Wiener Welt, wo die Zeit stillzustehen scheint. In einer Welt, die sich viel zu rasch ändert, ist das kleine Beisl am Eck ein letzter Zufluchtsort. Für seine aktuelle Milieustudie trifft Ed Moschitz in den kleinen Lokalen auf jene, die ihr aktuell schwieriges Leben bei einem Glas Wein oder Bier leichter ertragen. Dabei macht sich ein besonderes Wohlgefühl in den Alt-Wiener Beisln breit und es scheint, als wäre die Zeit hier irgendwann in den 70er oder 80er Jahren stehen geblieben.
Altersfreigabe:
0