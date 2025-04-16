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Am Schauplatz

Am Schauplatz: Zurück nach Syrien?

ORF2Folge vom 16.04.2025
Am Schauplatz: Zurück nach Syrien?

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Am Schauplatz

Folge vom 16.04.2025: Am Schauplatz: Zurück nach Syrien?

54 Min.Folge vom 16.04.2025

Vor zehn Jahren sind zehntausende Menschen aus dem Krieg in Syrien nach Österreich geflüchtet. Viele haben Deutsch gelernt, Arbeit gefunden und ihre Kinder hier in Schulen geschickt. Was passiert jetzt mit den Menschen, nachdem das Assad-Regime gestürzt wurde? Müssen sie jetzt so schnell wie möglich wieder heim, wie österreichische Politiker verlangen? Was bedeutet das für Unternehmen, die sich auf syrische Mitarbeiter in Mangelberufen verlassen? Und wie hat das tödliche Messerattentat in Villach, die Situation verändert? Bildquelle: ORF

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