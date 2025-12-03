Am Schauplatz: Alltag am LimitJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 03.12.2025: Am Schauplatz: Alltag am Limit
Ein-Eltern-Familien stemmen Alltag, Armut und Behördenhürden allein: Kredite scheitern und Wohnungen fehlen. Die Doku zeigt eindrucksvoll, wie Österreichs System Alleinerziehende täglich an ihre Grenzen bringt. Inhalt: In Österreich ist bereits jede fünfte Familie alleinerziehend – mit nur einem Einkommen und hohem Armutsrisiko. Der Alltag bedeutet permanente Überlastung: Violetta aus dem Südburgenland jongliert allein vier Kinder, Therapien und Haushalt – „Wenn ich zusammenbreche, bricht alles zusammen.“ Auch Silke aus Salzburg ist trotz Arbeit auf Sozialhilfe angewiesen: „Heute braucht man zwei Vollverdiener – und den zweiten habe ich nicht.“ Selbst grundlegende Ausgaben zwingt sie zum Einkaufen im günstigeren Deutschland. Die Hürden beginnen oft schon nach der Trennung: Alexandra bekam als Alleinerziehende keinen Kredit fürs gemeinsame Haus, Claudia wartete in Wien trotz 130 Bewerbungen auf leistbaren Wohnraum – bis der Verein JUNO ihr half. So zeigt sich ein System, das viele Ein-Eltern-Familien an ihre Grenzen bringt.