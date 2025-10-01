Am Schauplatz: Die SupergurusJetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.10.2025: Am Schauplatz: Die Supergurus
In Österreich boomt die Coaching-Szene. Viele Anbieter versprechen, mit dem "richtigen Mindset" zu Glück und Wohlstand zu führen. Doch Betroffene berichten von Manipulation, Druck und nicht eingelösten Versprechen. Inhalt: Die Reportage beleuchtet den Boom der Coaching-Szene in Österreich, in der für alle Lebensbereiche vermeintliche Lösungen angeboten werden. Viele Coaches versprechen mit dem „richtigen Mindset“ Glück und Wohlstand, doch oft verlieren Menschen dabei viel Geld. Da die Berufsbezeichnung Coach nicht geschützt ist, ist es schwer, seriöse Anbieter von unseriösen zu unterscheiden. Betroffene wie die Lehrerin Cornelia S. oder die Geschwister Manuel und Melanie R. berichten von hohen Kosten, enttäuschten Hoffnungen und sogar manipulativen Methoden. Manche Coachingprogramme enden für Teilnehmende in Abhängigkeit, psychischem Druck und laufenden Anzeigen gegen Anbieter.