Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Am Schauplatz

Am Schauplatz: Die Supergurus

ORF2Folge vom 01.10.2025
Am Schauplatz: Die Supergurus

Am Schauplatz: Die SupergurusJetzt kostenlos streamen

Am Schauplatz

Folge vom 01.10.2025: Am Schauplatz: Die Supergurus

50 Min.Folge vom 01.10.2025

In Österreich boomt die Coaching-Szene. Viele Anbieter versprechen, mit dem "richtigen Mindset" zu Glück und Wohlstand zu führen. Doch Betroffene berichten von Manipulation, Druck und nicht eingelösten Versprechen. Inhalt: Die Reportage beleuchtet den Boom der Coaching-Szene in Österreich, in der für alle Lebensbereiche vermeintliche Lösungen angeboten werden. Viele Coaches versprechen mit dem „richtigen Mindset“ Glück und Wohlstand, doch oft verlieren Menschen dabei viel Geld. Da die Berufsbezeichnung Coach nicht geschützt ist, ist es schwer, seriöse Anbieter von unseriösen zu unterscheiden. Betroffene wie die Lehrerin Cornelia S. oder die Geschwister Manuel und Melanie R. berichten von hohen Kosten, enttäuschten Hoffnungen und sogar manipulativen Methoden. Manche Coachingprogramme enden für Teilnehmende in Abhängigkeit, psychischem Druck und laufenden Anzeigen gegen Anbieter.

Alle verfügbaren Folgen