Kurzzeitvermietungen verändern Wiens Wohngegenden: Alteingesessene Mieter müssen sich oft gegen Lärm, ständigen Bewohnerwechsel und Schikanen wehren – während Schlüsselkästen mit Zahlencodes zu Symbolen des Touristenbooms werden. Inhalt: Immer mehr Wiener Apartments werden zu Ferienunterkünften umgewandelt, oft ohne Genehmigung. Alte Mieter kämpfen gegen Lärm, ständige Bewohnerwechsel und Schikanen. Schlüsselkästen mit Zahlencodes sind zum Symbol des Touristenbooms geworden. ORF-Reporterin Julia Kovarik begleitet die Baupolizei bei Kontrollen und zeigt, wie Wiens Altmieter um ihr Zuhause kämpfen. Bildquellen: ORF | Markus Grummt / dpa Picture Alliance / picturedesk.com

