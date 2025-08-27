Am Schauplatz: Ein Leben für das RingelspielJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 27.08.2025: Am Schauplatz: Ein Leben für das Ringelspiel
Die Schaustellerei ist komplex, körperlich anstrengend und wetterabhängig. Die Reportage beleuchtet Herausforderungen und Persönlichkeiten hinter einem der ältesten Gewerbe Österreichs. Inhalt: Die Reportage zeigt den Alltag österreichischer Schaustellerinnen und Schausteller, die monatelang unterwegs sind, hunderte Kilometer reisen und ihre Fahrgeschäfte auf Volksfesten aufbauen. Hinter den bunten Lichtern und lauten Attraktionen steckt harte körperliche Arbeit, komplexe Logistik und oft ein traditionelles Familiengewerbe mit langer Geschichte. Einst am Rand der Gesellschaft, sind Schaustellerinnen und Schausteller heute fester Teil der Festkultur – darunter auch erfolgreiche Frauen wie das Schwesternpaar Pötscher. Der Film wirft zudem einen Blick auf bekannte Größen der Branche wie „Kirmes-König“ Ludwig Rieger mit seiner transportablen Achterbahn „Feuer und Eis“.