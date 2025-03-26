Am Schauplatz: Schnee von gesternJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 26.03.2025: Am Schauplatz: Schnee von gestern
53 Min.Folge vom 26.03.2025
Während große Wintersportorte wie Schladming immer weiterwachsen und mit immer luxuriöseren Annehmlichkeiten punkten, kämpfen die Skigebiete in kleineren Gemeinden ums Überleben. Hauptursache für das Aus ist der Mangel an Naturschnee und die damit verbundenen hohen Kosten für künstliche Beschneiungsanlagen. "Am Schauplatz" hat sich im Winter 2024/25 angeschaut, wie hart der Konkurrenzkampf heimischer Skigebiete mittlerweile geworden ist. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0