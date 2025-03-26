Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 26.03.2025
Während große Wintersportorte wie Schladming immer weiterwachsen und mit immer luxuriöseren Annehmlichkeiten punkten, kämpfen die Skigebiete in kleineren Gemeinden ums Überleben. Hauptursache für das Aus ist der Mangel an Naturschnee und die damit verbundenen hohen Kosten für künstliche Beschneiungsanlagen. "Am Schauplatz" hat sich im Winter 2024/25 angeschaut, wie hart der Konkurrenzkampf heimischer Skigebiete mittlerweile geworden ist. Bildquelle: ORF

