Am Schauplatz
Folge vom 20.08.2025: Best of "Am Schauplatz": Die besten Szenen aus 30 Jahre Sendungsgeschichte
Highlights aus dem "Am Schauplatz"-Archiv, darunter Reportagen über Mietwucher, Großwildjäger, Hausmeisterinnen, Männer zum Mieten und Obdachlosigkeit. Inhalt: Das Aufzeigen von sozialen Missständen, das Aufsuchen von Parallelwelten in unserer Gesellschaft, die einen manchmal traurig zurückgelassen und manchmal auch zum Lachen gebracht haben, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte von "Am Schauplatz". Ungerechtigkeiten, Alltagssorgen und Alltagskonflikte: Darum geht es beim Schauplatz seit 30 Jahren. Oft fliegen die Fetzen, oft fließen Tränen. Die Idee ist bis heute: Menschen, die in Medien sonst eher weniger zu Wort kommen, reden zu lassen, Mut zu haben, Bilder und Szenen unkommentiert zu zeigen, um eine möglichst unverfälschte Lebensrealität einzufangen. Damit wurde "Am Schauplatz" zu einer der meistausgezeichneten Sendungen des ORF. Das "Best of" zeigt denkwürdige "Am Schauplatz"-Reportagen aus drei Jahrzehnten in Kurzform. Bildquelle: ORF