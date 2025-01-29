Am Schauplatz: Das Geschäft mit dem guten GewissenJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 29.01.2025: Am Schauplatz: Das Geschäft mit dem guten Gewissen
Folge vom 29.01.2025
In der Vorweihnachtszeit werden 25 bis 30 Prozent der jährlichen Spenden gesammelt, wobei besonders Kinderhilfe und Tierschutz populär sind. Von Promi-Punschen bis hin zu luxuriösen Spendenaktionen – wie bei Rene Tarmastin vom „Kiwanis“-Serviceclub – zeigen sich viele Österreicher engagiert, während auch zahlreiche Ehrenamtliche mit ihrer Arbeit soziale Projekte unterstützen. Bildquelle: ORF
