Am Schauplatz: Das Geschäft mit dem guten Gewissen

ORF2Folge vom 29.01.2025
50 Min.Folge vom 29.01.2025

In der Vorweihnachtszeit werden 25 bis 30 Prozent der jährlichen Spenden gesammelt, wobei besonders Kinderhilfe und Tierschutz populär sind. Von Promi-Punschen bis hin zu luxuriösen Spendenaktionen – wie bei Rene Tarmastin vom „Kiwanis“-Serviceclub – zeigen sich viele Österreicher engagiert, während auch zahlreiche Ehrenamtliche mit ihrer Arbeit soziale Projekte unterstützen. Bildquelle: ORF

