Sie nannten sich "Freemen" oder "Souveräne". Den Staat und seine Gesetze erkannten sie nicht an. Sie zahlten keine Steuern, waren nicht sozialversichert und ignorierten Strafmandate und andere Bescheide. "Der Staat Österreich ist eine Firma, mit der habe ich keinen Vertrag", sagte Joe Kreissl, ein wichtiger Kopf der Bewegung. Er und seine Mitstreiter planten, aus Österreich auszutreten. In einem Schloss in Oberösterreich wollten sie einen eigenen Staat gründen, mit eigener Gerichtsbarkeit. Der sollte "Erlösterreich" heißen und sie von Österreich erlösen. Die Behörden standen der Bewegung eher ratlos gegenüber. Bildquelle: ORF
