Am Schauplatz: Chakra mit Gewerbeschein - die Energetiker-Branche boomt

ORF2Folge vom 06.03.2025
49 Min.Folge vom 06.03.2025

Die österreichische Energetiker-Branche boomte. Hand auflegen, Aura reinigen, Energieblockaden lösen – alles Dienstleistungen, die äußerst gefragt waren. Die Anzahl sogenannter „Humanenergetiker“ stieg Jahr für Jahr. Für den Gewerbeschein brauchte man keinerlei Ausbildung. Energetiker konnte jeder sein, wenn er oder sie sich berufen fühlte und Klienten fand, die bereit waren, für die Dienste zu zahlen. Während die einen auf die Kräfte der Energetiker schwörten, redeten die anderen von Abzocke und Geschäftemacherei. Bildquelle: ORF

