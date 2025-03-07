Am Schauplatz: Chakra mit Gewerbeschein - die Energetiker-Branche boomt - 07.03.2025Jetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 07.03.2025: Am Schauplatz: Chakra mit Gewerbeschein - die Energetiker-Branche boomt - 07.03.2025
49 Min.Folge vom 07.03.2025
Die österreichische Energetiker-Branche boomte. Hand auflegen, Aura reinigen, Energieblockaden lösen – alles Dienstleistungen, die äußerst gefragt waren. Die Anzahl sogenannter „Humanenergetiker“ stieg Jahr für Jahr. Für den Gewerbeschein brauchte man keinerlei Ausbildung. Energetiker konnte jeder sein, wenn er oder sie sich berufen fühlte und Klienten fand, die bereit waren, für die Dienste zu zahlen. Während die einen auf die Kräfte der Energetiker schwörten, redeten die anderen von Abzocke und Geschäftemacherei. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0