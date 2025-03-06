Am Schauplatz
Folge vom 06.03.2025: Am Schauplatz: Eingebunkert
31 Min.Folge vom 06.03.2025
Für 'Am Schauplatz' öffneten sich die Tore zu einem geheimen Schutzkeller. Der Besitzer glaubten an die baldige Weltkatastrophe. Viele Österreicher trieb die Angst vor dem Jahr 2000 und verschiedene Prophezeiungen in Bunker. Bis zu einer Million Schilling gaben manche aus, um sich bei Bedarf tief unter der Erde in einem strahlensicheren Schutzraum zu verkriechen. Bildquelle: ORF
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