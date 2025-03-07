Am Schauplatz: Die Traumreise - 07.03.2025Jetzt kostenlos streamen
Für viele war es die einzige Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen. Die Werbefahrt. Denn für Kleinverdiener war das Reisebudget begrenzt - und so fahren sie mit dem Bus, manche nur für einen Tag in die Wachau, oder nach Bratislava. Um 70,-- Schilling inklusive Mittagessen und ausführlicher Produktpräsentation mit "günstigen" Angeboten. Andere fuhren durch halb Europa, denn für die Profis unter den Busreisenden gab es auch ganze Urlaubspakete. Die sogenannten Mehrtagesfahrten. Für eines der verlockenden Angebote hat sich auch die Schauplatzredaktion entschieden. Bildquelle: ORF
