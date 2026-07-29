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Am Schauplatz

Am Schauplatz: Gekommen, um zu bleiben

ORF2Folge vom 29.07.2026
Am Schauplatz: Gekommen, um zu bleiben

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Am Schauplatz

Folge vom 29.07.2026: Am Schauplatz: Gekommen, um zu bleiben

49 Min.Folge vom 29.07.2026

750 Pfleger und Pflegerinnen aus Kolumbien arbeiten in Österreich – doch der Preis dafür ist hoch. Mariana Morales Avila kam vor zwei Jahren aus Bogota nach Tirol, um als Pflegerin zu arbeiten. Wie viele Menschen aus Drittstaaten erhielt sie über die Rot-Weiß-Rot-Karte eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung in Österreich. Doch der Neustart hat seinen Preis: Ihren Sohn Bruno musste sie in Kolumbien zurücklassen. Die "Am Schauplatz"-Reportage begleitet Mariana zwischen Arbeitsalltag, Heimweh und dem Wunsch nach Familienzusammenführung – und zeigt zugleich die Herausforderungen im österreichischen Pflegesystem. Bildquelle: ORF

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