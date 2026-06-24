Am Schauplatz: Die Bergretter - Serie und WirklichkeitJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 24.06.2026: Am Schauplatz: Die Bergretter - Serie und Wirklichkeit
49 Min.Folge vom 24.06.2026
Zwischen Filmset und Felswand: Der Alltag der echten Bergretter, welcher Fiktion und Realität verbindet. Seit Jahren unterstützt die Bergrettung Ramsau die Dreharbeiten der Erfolgsserie "Die Bergretter". Sie sichern die Darsteller im steilen Gelände, übernehmen riskante Stunts und sorgen dafür, dass die dramatischen Szenen sicher gelingen. Gleichzeitig lockt der Serienhype immer mehr Fans und unerfahrene Bergbesucher an, was die echten Retter zunehmend fordert. Der Blick hinter Kulissen und Gipfel zeigt, wie eng Unterhaltung und echter Einsatz zusammenrücken können. Bildquelle: ORF
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