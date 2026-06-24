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Am Schauplatz

Am Schauplatz: Die Bergretter - Serie und Wirklichkeit

ORF2Folge vom 24.06.2026
Am Schauplatz: Die Bergretter - Serie und Wirklichkeit

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Am Schauplatz

Folge vom 24.06.2026: Am Schauplatz: Die Bergretter - Serie und Wirklichkeit

49 Min.Folge vom 24.06.2026

Zwischen Filmset und Felswand: Der Alltag der echten Bergretter, welcher Fiktion und Realität verbindet. Seit Jahren unterstützt die Bergrettung Ramsau die Dreharbeiten der Erfolgsserie "Die Bergretter". Sie sichern die Darsteller im steilen Gelände, übernehmen riskante Stunts und sorgen dafür, dass die dramatischen Szenen sicher gelingen. Gleichzeitig lockt der Serienhype immer mehr Fans und unerfahrene Bergbesucher an, was die echten Retter zunehmend fordert. Der Blick hinter Kulissen und Gipfel zeigt, wie eng Unterhaltung und echter Einsatz zusammenrücken können. Bildquelle: ORF

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