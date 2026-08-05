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Am Schauplatz

Am Schauplatz: Die Araber bleiben daheim

ORF2Folge vom 05.08.2026
Am Schauplatz: Die Araber bleiben daheim

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Am Schauplatz

Folge vom 05.08.2026: Am Schauplatz: Die Araber bleiben daheim

52 Min.Folge vom 05.08.2026

Globale Konflikte, lokale Folgen: Wenn Luxusgäste aus den Golfstaaten ausbleiben und ein ganzes Tourismusmodell wackelt. Vor zwei Jahren boomte der Sommertourismus in Zell am See dank Urlauber aus der Golfregion. Heute sorgen Nahostkonflikt, teure Flüge und Stornierungen für Unsicherheit. Bleiben die zahlungskräftigen Urlauber aus? Was bedeutet das für eine Region, die stark auf sie gesetzt hat? "Am Schauplatz“ zeigt, wie Zell am See und Kaprun zwischen wirtschaftlicher Abhängigkeit, Existenzsorgen und der Suche nach neuen Perspektiven stehen. Bildquelle: ORF

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