Am Schauplatz: BunkerstimmungJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 20.05.2026: Am Schauplatz: Bunkerstimmung
50 Min.Folge vom 20.05.2026
Wenn Sicherheit Luxus wird: unterwegs in Bunkern für jede Krisenlage. Die Reportage begleitet Menschen, die sich auf Blackout, Krieg oder Klimakatastrophen vorbereiten, und zeigt verlassene Anlagen des Bundesheeres sowie Luxus- und Profibunker in Europa. Während die Schweiz für jeden Bürger Schutzraumplätze bereithält, wären in Österreich nur wenige ausreichend geschützt. Und sie zeigt, wie unterschiedlich Vorsorge aussieht – und wie unsicher sich viele in Krisenzeiten fühlen. Bildquelle: ORF
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