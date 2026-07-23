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Am Schauplatz

Am Schauplatz: Der Schwarzbau am See

ORF2Folge vom 23.07.2026
Am Schauplatz: Der Schwarzbau am See

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Am Schauplatz

Folge vom 23.07.2026: Am Schauplatz: Der Schwarzbau am See

51 Min.Folge vom 23.07.2026

Wie Millionäre mit raffinierten Tricks an Österreichs begehrteste Seegrundstücke gelangen. Luxusimmobilien direkt am See sind heiß begehrt, doch strenge Bauvorschriften stehen exklusiven Projekten oft im Weg. "Am Schauplatz" ging der Frage nach, mit welchen Tricks und rechtlichen Schlupflöchern dennoch millionenschwere Domizile entstehen und was passiert, wenn illegale Bauten plötzlich vor dem Abriss stehen. Bildquelle: ORF

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