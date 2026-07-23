Am Schauplatz: Der Schwarzbau am SeeJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 23.07.2026: Am Schauplatz: Der Schwarzbau am See
51 Min.Folge vom 23.07.2026
Wie Millionäre mit raffinierten Tricks an Österreichs begehrteste Seegrundstücke gelangen. Luxusimmobilien direkt am See sind heiß begehrt, doch strenge Bauvorschriften stehen exklusiven Projekten oft im Weg. "Am Schauplatz" ging der Frage nach, mit welchen Tricks und rechtlichen Schlupflöchern dennoch millionenschwere Domizile entstehen und was passiert, wenn illegale Bauten plötzlich vor dem Abriss stehen. Bildquelle: ORF
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