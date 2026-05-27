Am Schauplatz: Pfeif, SchiriJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 27.05.2026: Am Schauplatz: Pfeif, Schiri
48 Min.Folge vom 27.05.2026
Wo Emotionen kochen, halten Schiedsrichter stand: Einblicke in ihren oft rauen Fußball-Alltag. Rund 2.650 SchiedsrichterInnen leiten jedes Wochenende Spiele auf Österreichs Fußballplätzen und stehen dabei oft im Zentrum von Aggressionen. Eine Reportage begleitet Unparteiische aller Ligen per Mikrofon und zeigt die hitzigen Situationen hautnah. Porträtiert werden junge Talente wie Tobias Unger, erfahrene Größen wie Günter Benkö sowie Schiedsrichterinnen wie Olivia Tschon und Amina Gutschi. Wer sind diese Menschen, und wie gehen sie mit Anfeindungen um? Bildquelle: ORF
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