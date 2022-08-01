Archive des Schreibens: Elias HirschlJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 1: Archive des Schreibens: Elias Hirschl
8 Min.Folge vom 01.08.2022
Elias Hirschl hat schon als Teenager an Poetry-Slams teilgenommen, mit 20 veröffentlichte er seinen ersten Roman. Mit der Polit-Satire „Salonfähig“ hat er im vergangenen Jahr für großes Aufsehen gesorgt: Hirschl hat darin Österreichs Konservative so gekonnt aufs Korn genommen, dass man glauben könnte, er habe die wenige Monate nach dem Erscheinen des Romans veröffentlichten Chatprotokolle bereits gekannt. Für ihn selbst sei beim Schreiben vor allem die Frage im Mittelpunkt gestanden: „Wie viel kann man Figuren eigentlich reden lassen, ohne, dass sie tatsächlich etwas Inhaltliches von sich geben?“. Bildquelle: ORF/Johannes Puch
