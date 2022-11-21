Archive des Schreibens: Olga FlorJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 5: Archive des Schreibens: Olga Flor
7 Min.Folge vom 21.11.2022
Olga Flor gilt als Spezialistin der Gegenwartsanalyse – nicht zuletzt auch der österreichischen Umstände: Mit formaler Raffinesse und ätzendem Humor seziert sie Geschlechterrollen, Kleinfamilie oder das Leben in einer durchökonomisierten Welt
