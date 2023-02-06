Archive des Schreibens: Raphaela EdelbauerJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 11: Archive des Schreibens: Raphaela Edelbauer
7 Min.Folge vom 06.02.2023
Acht Stunden schreiben, danach ein bis zwei Stunden Sport – so lautet die Tagesformel, mit der Raphaela Edelbauer in den letzten sechs Jahren vier hochambitionierte Bücher vorgelegt hat. Inzwischen spielt sie in der ersten Liga der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
