Archive des Schreibens

Archive des Schreibens: Anna Baar

ORF2Staffel 1Folge 6vom 21.11.2022
Folge 6: Archive des Schreibens: Anna Baar

8 Min.Folge vom 21.11.2022

Wenn schon „jedes Kind weiß, dass im Schweigen die größten Dinge hausen“, dann muss im Land des Schweigens einiges los sein. Die Autorin Anna Baar ist jedenfalls besessen davon, der Welt hinter dem Schweigen einen Namen zu geben, ja, dieser Welt in ihrer Widersprüchlichkeit erst zum Sprechen zu verhelfen. Ihr Roman „Nil“ war zuletzt einer der ganz großen Würfe in der heimischen Gegenwartsliteratur.

