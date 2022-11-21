Archive des Schreibens: Anna BaarJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 6: Archive des Schreibens: Anna Baar
8 Min.Folge vom 21.11.2022
Wenn schon „jedes Kind weiß, dass im Schweigen die größten Dinge hausen“, dann muss im Land des Schweigens einiges los sein. Die Autorin Anna Baar ist jedenfalls besessen davon, der Welt hinter dem Schweigen einen Namen zu geben, ja, dieser Welt in ihrer Widersprüchlichkeit erst zum Sprechen zu verhelfen. Ihr Roman „Nil“ war zuletzt einer der ganz großen Würfe in der heimischen Gegenwartsliteratur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Archive des Schreibens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0