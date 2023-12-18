Archive des Schreibens: Wolfgang HermannJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 19: Archive des Schreibens: Wolfgang Hermann
7 Min.Folge vom 18.12.2023
Mit einer Figur ist das Werk des 1961 in Bregenz geborenen Wolfgang Hermann besonders stark verknüpft: dem sympathischen Antihelden Herr Faustini. Warum Hermann seine Figuren am liebsten retten will und er keinen Genuss aus dem Untergang zieht, erklärt er im „Archive des Schreibens“-Gespräch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Archive des Schreibens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0