Archive des Schreibens: Teresa PräauerJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 3: Archive des Schreibens: Teresa Präauer
Sie zählt zu den markantesten österreichischen Autorinnen ihrer Generation: bereits mit ihrem Debüt "Für den Herrscher aus Übersee" hat sie für große Aufmerksamkeit gesorgt. Bereits in diesem Text spielt das Thema Kindheit eine zentrale Rolle: wie überhaupt in ihrer Literatur dieser Grunderfahrung jedes Menschen viel Aufmerksamkeit zukommt. Die Art, wie in Teresa Präauers Literatur die Gemachtheit der Texte ausgestellt und reflektiert wird, wie Teresa Präauer mit Genregrenzen und Forminnovationen spielt, wie leidenschaftlich sie ästhetische Grenzbereiche auslotet knüpft einerseits an an eine reiche literarische Avantgardetradition und ist zugleich singulär in der Gegenwart.
