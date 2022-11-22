Archive des Schreibens: Michael StavaricJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 7: Archive des Schreibens: Michael Stavaric
8 Min.Folge vom 22.11.2022
Sprache zu hinterfragen und herauszufordern ist Michael Stavaričs Metier: Der österreichisch-tschechische Autor – oder tschechisch-österreichische, wie ihn die Tschechen umgekehrt gerne nennen – brilliert in seinen Romanen mit großer Sprachgewandtheit und düsterem Sog.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Archive des Schreibens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0