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Archive des Schreibens

Archive des Schreibens: Wolfgang Hermann

ORF2Staffel 1Folge 17vom 13.12.2023
Archive des Schreibens: Wolfgang Hermann

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Folge 17: Archive des Schreibens: Wolfgang Hermann

7 Min.Folge vom 13.12.2023

Mit einer Figur ist das Werk des 1961 in Bregenz geborenen Wolfgang Hermann besonders stark verknüpft: dem sympathischen Antihelden Herr Faustini. Warum Hermann seine Figuren am liebsten retten will und er keinen Genuss aus dem Untergang zieht, erklärt er im „Archive des Schreibens“-Gespräch.

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