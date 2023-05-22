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Archive des Schreibens
Folge 14: Archive des Schreibens: Ferdinand Schmalz
7 Min.Folge vom 22.05.2023
Ferdinand Schmalz ist seit seinem ersten Stück „Am Beispiel der Butter“ aus der deutschsprachigen Dramatik nicht mehr wegzudenken. Im „Archive des Schreibens“-Gespräch nennt er das Theater einen „wahnsinnig wichtigen kollektiven Denkraum“ – einen Denkraum, den er aber inzwischen schon höchst erfolgreich in Richtung „Prosawelt“ überschritten hat.
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