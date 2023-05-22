Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Archive des Schreibens

Archive des Schreibens: Ferdinand Schmalz

ORF2Staffel 1Folge 14vom 22.05.2023
Archive des Schreibens: Ferdinand Schmalz

Archive des Schreibens: Ferdinand SchmalzJetzt kostenlos streamen

Archive des Schreibens

Folge 14: Archive des Schreibens: Ferdinand Schmalz

7 Min.Folge vom 22.05.2023

Ferdinand Schmalz ist seit seinem ersten Stück „Am Beispiel der Butter“ aus der deutschsprachigen Dramatik nicht mehr wegzudenken. Im „Archive des Schreibens“-Gespräch nennt er das Theater einen „wahnsinnig wichtigen kollektiven Denkraum“ – einen Denkraum, den er aber inzwischen schon höchst erfolgreich in Richtung „Prosawelt“ überschritten hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Archive des Schreibens
ORF2
Archive des Schreibens

Archive des Schreibens

Alle 1 Staffeln und Folgen