Archive des Schreibens: Reinhard Kaiser-MühleckerJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 8: Archive des Schreibens: Reinhard Kaiser-Mühlecker
6 Min.Folge vom 22.11.2022
„Wilderer“ gehört zu einem der meist besprochenen Romane im deutschsprachigen Raum. Mit großer Erzählkunst gelingt es Reinhard Kaiser-Mühlecker die Spannung zu halten, vieles bleibt unausgesprochen, nichts ist eindeutig. Worte finden, wo es keine Sprache gibt, ist das Ansinnen des Autors.
