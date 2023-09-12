Archive des Schreibens: Daniel WisserJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 15: Archive des Schreibens: Daniel Wisser
7 Min.Folge vom 12.09.2023
Er zählt zu den originellsten Autoren Österreichs: In seinen Bestsellern kombiniert Daniel Wisser Gesellschaftskritik, launige Beziehungskisten und dramaturgische Kniffe. Ein Porträt eines Autors zwischen Schmäh und Haltung.
