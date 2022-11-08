Archive des Schreibens: Barbi MarkovicJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 4: Archive des Schreibens: Barbi Markovic
7 Min.Folge vom 08.11.2022
„Die verschissene Zeit“ war ihr erster komplett auf Deutsch geschriebener Roman. Die Handlung spielt im Belgrad der 1990er Jahre. Die studierte Germanistin nennt ihr Buch einen nicht jugendfreien Jugendroman, eine Erinnerung an die ärgste Zeit, die sie jemals erlebt hat. Für die Ausstellung „No Feeling Is Final. The Skopje Solidarity Collection“ in der Kunsthalle Wien ist Barbi Marković nach Skopje, den Ort außergewöhnlicher Solidarität, gereist - „Zurück, zurück zu positiven Sachen“ titelt ihre Reportage. Zu ihren Werken zählen auch Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele.
