Archive des Schreibens: Stefanie SargnagelJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 13: Archive des Schreibens: Stefanie Sargnagel
7 Min.Folge vom 13.04.2023
Mit Feminismus, Zartgefühl und Beisl-, manchmal auch Beidlschmäh zaubert sie Kürzesttexte, den Gegenwert einer politischen Kolumne packt sie in eine einzelne Zeichnung. Aus ihren Hobbys „owezaan“ und „Biertrinken“ ist in den letzten Jahren eine steile Karriere gewachsen: Stefanie Sargnagel, Autorin und Cartoonistin, steht für ein Frauenbild, das selbst im Jahr 2023 offenbar einige noch immer nicht verkraften.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Archive des Schreibens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0