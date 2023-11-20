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Archive des Schreibens

Archive des Schreibens: Lydia Mischkulnig

ORF2Staffel 1Folge 16vom 20.11.2023
Archive des Schreibens: Lydia Mischkulnig

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Folge 16: Archive des Schreibens: Lydia Mischkulnig

7 Min.Folge vom 20.11.2023

Seit fast drei Jahrzehnten zählt die gebürtige Kärntnerin Lydia Mischkulnig zu den Fixpunkten des heimischen Literaturlebens. Eine breite Palette an Romanen und Erzählungen zeugt von einem reichen Werk, das u.a. mit dem Manuskripte-Preis und dem Veza-Canetti-Preis ausgezeichnet wurde. Sie selbst sagt über sich, „Hinnehmen“ könne sie ganz schlecht. Das zeigt sich in ihrer Sprache, die sich gegen Phrasen und geläufige Formulierungen sperrt.

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