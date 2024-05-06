Archive des Schreibens: Susanne GregorJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 20: Archive des Schreibens: Susanne Gregor
7 Min.Folge vom 06.05.2024
Geboren in der ehemaligen Tschechoslowakei zog sie 1990 mit ihren Eltern nach Österreich, studierte Germanistik und Publizistik und lebt in Wien. Susanne Gregor zählt, neben Zdenka Becker, zu den prominentesten Vertreterinnen der österreichisch-slowakischen Literatur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Archive des Schreibens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0