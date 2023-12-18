Archive des Schreibens: Karin PeschkaJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 18: Archive des Schreibens: Karin Peschka
7 Min.Folge vom 18.12.2023
In ihren bisher fünf Büchern beweist Karin Peschka großes Gespür für die Emotionen und Stimmungslagen ihrer Figuren, mit denen sie ganze Gesellschaftspanoramen skizziert. Wie ihre Kindheit als Eferdinger Wirtstochter und ihre jahrelange Arbeit als Sozialarbeiterin ihr Schreiben geprägt haben, erklärt sie im „Archive des Schreibens“.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Archive des Schreibens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0