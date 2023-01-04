Archive des Schreibens: Valerie FritschJetzt kostenlos streamen
Archive des Schreibens
Folge 10: Archive des Schreibens: Valerie Fritsch
8 Min.Folge vom 04.01.2023
Mit ihrem zweiten Roman „Winters Garten“ hat sie den Durchbruch geschafft, seitdem ist die Grazer Fotokünstlerin und Autorin Valerie Fritsch eine fixe Größe in der deutschsprachigen Literatur. Wie wichtig es ist, den gleichzeitigen Schrecken und die Schönheit der Welt auszuhalten, und welches Glück es für sie bedeutet, über Abgelegenes zu recherchieren, erzählt sie im ORF-Gespräch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Archive des Schreibens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0