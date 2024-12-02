Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 26vom 02.12.2024
6 Min.Folge vom 02.12.2024

Als „Spezialist für Ausnahmesituationen und groteske Lebenslagen“ wurde der 1966 geborene Wiener Autor Hanno Millesi einmal bezeichnet. Fakt ist: Über was er schreibt, das nimmt er ernst und die Verwicklungen in seinen Romanen sind ein Resultat dieser Konsequenz. Ob Museumswärter am Rande der Eskalation, gehörlos gewordene Geräuschemacher oder Forschungsreisende in den eigenen vier Wänden – er schreibt über Menschen, die den Ebenen der Realität gegenüber offen sind.

