Archive des Schreibens
Folge 26: Archive des Schreibens: Hanno Millesi
6 Min.Folge vom 02.12.2024
Als „Spezialist für Ausnahmesituationen und groteske Lebenslagen“ wurde der 1966 geborene Wiener Autor Hanno Millesi einmal bezeichnet. Fakt ist: Über was er schreibt, das nimmt er ernst und die Verwicklungen in seinen Romanen sind ein Resultat dieser Konsequenz. Ob Museumswärter am Rande der Eskalation, gehörlos gewordene Geräuschemacher oder Forschungsreisende in den eigenen vier Wänden – er schreibt über Menschen, die den Ebenen der Realität gegenüber offen sind.
