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Archive des Schreibens
Folge 29: Archive des Schreibens: Milena Michiko Flašar
7 Min.Folge vom 08.09.2025
Milena Michiko Flašar, geboren 1980 in St. Pölten, studierte Germanistik und Romanistik in Wien und Berlin. Die Tochter einer japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters wurde für ihre literarischen Werke mehrfach ausgezeichnet. In ihrem Werk "Der Hase im Mond" zeigt sie in Kurzgeschichten ein einfühlsames Porträt von Menschen, die durch unterschiedlichste Einflüsse in innere Extremsituationen geraten. Bildquelle: ORF
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