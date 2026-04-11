Aufgetischt am Sonntag: Bad RadkersburgJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 71: Aufgetischt am Sonntag: Bad Radkersburg
25 Min.Folge vom 11.04.2026
Bad Radkersburg ist geprägt von vulkanischer Landschaft, Thermalwasser und seiner Lage an historischen Grenzen. Auf alten Vulkanhängen entstehen besondere Weine, während eine neue Generation von Winzerinnen und Winzern die Region gestaltet. Kultur, Musik und regionale Küche verbinden Natur und Lebensgefühl. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr
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