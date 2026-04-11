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Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Bad Radkersburg

ORF2Staffel 1Folge 71vom 11.04.2026
Aufgetischt am Sonntag: Bad Radkersburg

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Folge 71: Aufgetischt am Sonntag: Bad Radkersburg

25 Min.Folge vom 11.04.2026

Bad Radkersburg ist geprägt von vulkanischer Landschaft, Thermalwasser und seiner Lage an historischen Grenzen. Auf alten Vulkanhängen entstehen besondere Weine, während eine neue Generation von Winzerinnen und Winzern die Region gestaltet. Kultur, Musik und regionale Küche verbinden Natur und Lebensgefühl. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr

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