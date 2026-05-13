Aufgetischt: Das Mühlviertler HochlandJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 77: Aufgetischt: Das Mühlviertler Hochland
47 Min.Folge vom 13.05.2026
Ein bunt gewebter Teppich aus Geschichten und Orten im Mühlviertler Hochland wie Bad Leonfelden, Ottenschlag, Reichenau, St.Stefan-Afiesl oder Vorderweißenbach. Aufgetischt findet einen besonderen Teil Oberösterreichs abseits vom Massentourismus und bewegt sich im sanften Mühlviertler Hügelland zwischen grünen Wiesen und mystischen Granitblöcken. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr
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