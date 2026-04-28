Aufgetischt vor 10: KlagenfurtJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 74: Aufgetischt vor 10: Klagenfurt
6 Min.Folge vom 28.04.2026
Von Patron und Küchenchef Stephan Vadnjal und dem Wörthersee als Quelle für Energie und saftige Reinanken. Vom bildenden Künstler Richard Klammer, seinen Wegen aus Klagenfurt fort und nach Klagenfurt wieder zurück. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr
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