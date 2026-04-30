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Aufgetischt

Aufgetischt: Schönbrunn

ORF2Staffel 1Folge 75vom 30.04.2026
Aufgetischt: Schönbrunn

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Folge 75: Aufgetischt: Schönbrunn

47 Min.Folge vom 30.04.2026

Im Sommer zeigt Schönbrunn seine verborgenen Seiten. Hinter der prachtvollen Fassade des UNESCO-Weltkulturerbes offenbart sich ein lebendiger Ort voller Menschen, die dort arbeiten, forschen und das Ensemble erhalten. Die Reise durch die ehemalige Vorstadt lädt dazu ein, Altbekanntes neu zu entdecken und jenen nachzuspüren, die das Schloss und seine Umgebung täglich pflegen, versorgen und in vielfältiger Weise gestalten. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun

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