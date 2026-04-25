Aufgetischt am Sonntag: Der WeissenseeJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 73: Aufgetischt am Sonntag: Der Weissensee
26 Min.Folge vom 25.04.2026
Der Weissensee besticht durch Natürlichkeit, Ruhe und einen weitgehend unverbauten, autofreien Uferbereich. "Aufgetischt am Sonntag" porträtiert die Menschen, die diesen besonderen Ort prägen: die Almwirte Stefan und Christine Rindler, Küchenchef Jakob Lilg, Jungbäuerin Ida Winkler, Jäger Michael Winkler und Limnologe Martin Müller, deren Alltag eng mit der Natur verbunden ist. Bildquelle: ORF/Satel Film/David Haslinger
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