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Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Der Weissensee

ORF2Staffel 1Folge 73vom 25.04.2026
Aufgetischt am Sonntag: Der Weissensee

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Aufgetischt

Folge 73: Aufgetischt am Sonntag: Der Weissensee

26 Min.Folge vom 25.04.2026

Der Weissensee besticht durch Natürlichkeit, Ruhe und einen weitgehend unverbauten, autofreien Uferbereich. "Aufgetischt am Sonntag" porträtiert die Menschen, die diesen besonderen Ort prägen: die Almwirte Stefan und Christine Rindler, Küchenchef Jakob Lilg, Jungbäuerin Ida Winkler, Jäger Michael Winkler und Limnologe Martin Müller, deren Alltag eng mit der Natur verbunden ist. Bildquelle: ORF/Satel Film/David Haslinger

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