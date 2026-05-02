Aufgetischt am Sonntag: Um den Laaer BergJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 76: Aufgetischt am Sonntag: Um den Laaer Berg
26 Min.Folge vom 02.05.2026
Als östlichster Ausläufer der Nordalpen schneidet der Laaer Berg quer durch Favoriten und verbindet das dicht bebaute Stadtgebiet des 10. Wiener Gemeindebezirks auf der einen Seite mit der ruralen Vorstadt und ihren Weinbau- und Landwirtschaftsbetrieben auf der anderen. In diesem Spannungsfeld zwischen Stadt und Land, Alteingesessenen und Zugezogenen können innovative Geister in diesem Stadtgebiet aus dem Vollen schöpfen: Wir begleiten Heurigenwirt Michael Wieselthaler, Kaugummiproduzentin Sandra Falkner, den Koch und Wirt Metin Yurtseven und die Künstler Daniel Sommergruber und Ivi Civeja. Bildquelle: ORF/Satel Film/David Haslinger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aufgetischt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2