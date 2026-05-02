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Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Um den Laaer Berg

ORF2Staffel 1Folge 76vom 02.05.2026
Aufgetischt am Sonntag: Um den Laaer Berg

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Folge 76: Aufgetischt am Sonntag: Um den Laaer Berg

26 Min.Folge vom 02.05.2026

Als östlichster Ausläufer der Nordalpen schneidet der Laaer Berg quer durch Favoriten und verbindet das dicht bebaute Stadtgebiet des 10. Wiener Gemeindebezirks auf der einen Seite mit der ruralen Vorstadt und ihren Weinbau- und Landwirtschaftsbetrieben auf der anderen. In diesem Spannungsfeld zwischen Stadt und Land, Alteingesessenen und Zugezogenen können innovative Geister in diesem Stadtgebiet aus dem Vollen schöpfen: Wir begleiten Heurigenwirt Michael Wieselthaler, Kaugummiproduzentin Sandra Falkner, den Koch und Wirt Metin Yurtseven und die Künstler Daniel Sommergruber und Ivi Civeja. Bildquelle: ORF/Satel Film/David Haslinger

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