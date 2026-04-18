Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Das Innviertel

ORF2Staffel 1Folge 72vom 18.04.2026
Aufgetischt am Sonntag: Das Innviertel

Aufgetischt am Sonntag: Das InnviertelJetzt kostenlos streamen

Aufgetischt

Folge 72: Aufgetischt am Sonntag: Das Innviertel

25 Min.Folge vom 18.04.2026

Das Innviertel ist eine ländlich geprägte Region, in der viele Menschen familiär oder beruflich mit der Landwirtschaft verbunden sind. Zwischen sanften Hügeln, Feldern und Dörfern zeigt sich die enge Beziehung von Mensch und Natur im täglichen Schaffen. Der Text porträtiert besondere Persönlichkeiten, die mit Leidenschaft für Handwerk, Landschaft und Sinne das Wesen dieser oberösterreichischen Grenzregion formen. Bildquelle: ORF/Satel Film/David Haslinger

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Aufgetischt
ORF2
Aufgetischt

Aufgetischt

Alle 1 Staffeln und Folgen