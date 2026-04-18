Aufgetischt am Sonntag: Das InnviertelJetzt kostenlos streamen
Aufgetischt
Folge 72: Aufgetischt am Sonntag: Das Innviertel
25 Min.Folge vom 18.04.2026
Das Innviertel ist eine ländlich geprägte Region, in der viele Menschen familiär oder beruflich mit der Landwirtschaft verbunden sind. Zwischen sanften Hügeln, Feldern und Dörfern zeigt sich die enge Beziehung von Mensch und Natur im täglichen Schaffen. Der Text porträtiert besondere Persönlichkeiten, die mit Leidenschaft für Handwerk, Landschaft und Sinne das Wesen dieser oberösterreichischen Grenzregion formen. Bildquelle: ORF/Satel Film/David Haslinger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aufgetischt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2