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Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Das Leithagebirge

ORF2Staffel 1Folge 79vom 30.05.2026
Aufgetischt am Sonntag: Das Leithagebirge

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Folge 79: Aufgetischt am Sonntag: Das Leithagebirge

26 Min.Folge vom 30.05.2026

Zwischen dem Burgenland und Niederösterreich liegt das Leithagebirge - eine 35 Kilometer lange Hügelkette mit wechselvoller Geschichte und vielen verborgenen Orten. Die Region wirkt als Inspirationsraum für Künstler, Köche und Forschende, etwa Max Stiegl, Eva Schreiber, Waltraud Bertoni sowie die Archäologen Thomas Kühtreiber und Michael Doneus. Bildquelle: ORF/Satel Film/Caroline Hofmann

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