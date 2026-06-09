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Aufgetischt

Aufgetischt vor 10: Klosterneuburg

ORF2Staffel 1Folge 80vom 09.06.2026
Aufgetischt vor 10: Klosterneuburg

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Aufgetischt

Folge 80: Aufgetischt vor 10: Klosterneuburg

6 Min.Folge vom 09.06.2026

Zwischen zärtlicher Donauliebe und ehrfürchtigem Staunen öffnet sich die besondere Atmosphäre Klosterneuburgs. Die Strottern lassen in versteckten Gartenlauben leise Melodien aufblühen, während Isabella Rohringer, weitgereist und welterfahren, heimkehrt – im Herzen die Ferne, in den Händen neue Geschmäcker, die ihre Heimat neu erzählen. Bildquelle: ORF/Satel Film/Eckehard Braun

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