Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aufgetischt

Aufgetischt am Sonntag: Der Strudengau

ORF2Staffel 1Folge 81vom 14.06.2026
Aufgetischt am Sonntag: Der Strudengau

Aufgetischt am Sonntag: Der StrudengauJetzt kostenlos streamen

Aufgetischt

Folge 81: Aufgetischt am Sonntag: Der Strudengau

25 Min.Folge vom 14.06.2026

Der Donauabschnitt Strudengau: Kein Fließkilometer gleicht dem anderen, jeder trägt sein unverkennbares Wesen und hat seine eigene Geschichte. Die Wassermassen der Donau sind weitgehend kontrolliert, dennoch für den Fall des Falls steht der Künstlerin Anna Maria Brandstätter, die ihr Atelier an der Donau nicht aufgeben möchte, ein Fluchtweg aus dem obersten Stockwerk ihres Hauses zur Verfügung. Auf Burg Clam zeigt die Ahnengalerie, wie lange das Geschlecht der Clam-Martinic schon seine Tradition pflegt. Burgherr Karl Philip setzt diese fort und öffnet die Kulisse: Im Sommer trifft sich die Crème de la Crème der Musikbranche, um auf der Burgwiese Konzerte zu spielen. In Ardagger sorgen Bernhard Toferer und seine Köchin Daniela Sturm im Schiffsmeisterhaus dafür, dass der Strudengau kulinarisch in guter Erinnerung bleibt. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Aufgetischt
ORF2
Aufgetischt

Aufgetischt

Alle 1 Staffeln und Folgen