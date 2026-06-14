Aufgetischt vor 10: Die Donau in OberösterreichJetzt kostenlos streamen
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Folge 82: Aufgetischt vor 10: Die Donau in Oberösterreich
5 Min.Folge vom 14.06.2026
Vom Einfluss der gewaltigen Donau-Wassermassen auf Künstlerin Veronika Merl, dem Wissen Gerald Zauners über den Artenreichtum der Süßwasser-Fische sowie besonderen Huhn-Kreationen und deren Ursprung von Gastronom Christian Siebenhofer. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr
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