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Aufgetischt

Aufgetischt vor 10: Die Donau in Oberösterreich

ORF2Staffel 1Folge 82vom 14.06.2026
Aufgetischt vor 10: Die Donau in Oberösterreich

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Aufgetischt

Folge 82: Aufgetischt vor 10: Die Donau in Oberösterreich

5 Min.Folge vom 14.06.2026

Vom Einfluss der gewaltigen Donau-Wassermassen auf Künstlerin Veronika Merl, dem Wissen Gerald Zauners über den Artenreichtum der Süßwasser-Fische sowie besonderen Huhn-Kreationen und deren Ursprung von Gastronom Christian Siebenhofer. Bildquelle: ORF/Satel Film/Claus Muhr

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